Muere sujeto detenido en Subcomisaría de Carabineros en la Región Metropolitana

Durante la mañana de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre al interior de la Subcomisaría de Peñalolén, en la Región Metropolitana, situación que quedó bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según informó Carabineros a través de un comunicado, el hecho se produjo mientras el sujeto se encontraba en proceso de identificación tras haber sido detenido por lesiones leves en contexto de Violencia Intrafamiliar.

De acuerdo a lo señalado por la institución, “el hecho se registró durante esta mañana, cuando a un sujeto detenido por el delito de lesiones leves en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF), se le estaba realizando el proceso administrativo de identificación al interior de la unidad, momento en que adoptó una actitud agresiva y violenta contra el personal policial, poniendo en riesgo su integridad física y la de los Carabineros, motivo por el que fue reducido y controlado”.

Posteriormente, se indicó que la situación cambió de manera repentina. “Posteriormente, el sujeto repentinamente perdió el conocimiento, por lo que inmediatamente el personal policial prestó los primeros auxilios y solicitó la concurrencia de una ambulancia del SAMU. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales de salud, se constató el deceso de la persona en el lugar”, agregó la institución.

Desde Carabineros también confirmaron que se dio aviso al Ministerio Público, organismo que deberá determinar los pasos a seguir en la investigación del caso.

Junto con ello, la institución informó que “se inició una investigación interna para determinar la dinámica de los hechos acontecidos, refrendando su compromiso con la transparencia y apego irrestricto a las leyes y normativa vigente”.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

PURANOTICIA