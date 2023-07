Movilh emplaza al Gobierno a aclarar si respaldará el Día de Visibilidad Lésbica

En el marco del Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora cada 9 de julio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) exigió al Gobierno aclarar si respaldará o no el proyecto de ley que conmemora la fecha.



El pasado 15 de mayo el Gobierno retiró la suma urgencia que le había dado dos días antes al proyecto que declara al 9 julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, en memoria de la escultora Mónica Briones Puccio.



“Tras críticas de sectores contrarios a los derechos LGBTIQ+, el Gobierno señaló que buscaría una fecha alternativa al 9 de julio para declararlo como Día de la Visibilidad Lésbica. Esto, con la excusa de que coincide con el Día de la Bandera Nacional y la Batalla de la Concepción, como si ello fuese contrario a un Día Nacional de la Visibilidad Lésbica”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.



Añadió que “esta fecha no se puede cambiar, porque el 9 de julio de 1984, y no otro día, fue cuando la escultora Mónica Briones Puccio fue asesinada, en lo que se considera el primer crimen lesbofóbico conocido en Chile. Dado que el Gobierno no ha dado nuevas señales al respecto, lo instamos aclarar si apoyará o no el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputadas y Diputados”



“Del mismo modo, exigimos al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que rompa el silencio que ha guardado en torno a estas oscilaciones del Gobierno y que brinde un decidido apoyo al proyecto de ley que declara al 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica”, finalizó Zúñiga



De acuerdo a los Informes Anuales de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, desde el 2002 a la fecha 2.262 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género.

