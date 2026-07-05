Senador Iván Moreira pide al Partido Republicano "aprender a trabajar en equipo"

Las diferencias entre los partidos que respaldan al Gobierno volvieron a instalarse en el debate político luego de que el senador de la UDI, Iván Moreira, cuestionara públicamente la relación que, a su juicio, mantiene el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario (PNL).

En una entrevista con El Mercurio, el parlamentario manifestó que le resulta contradictorio que algunos dirigentes republicanos mantengan una mayor cercanía con el PNL que con Chile Vamos, bloque que, según afirmó, ha asumido con convicción el respaldo al Ejecutivo.

En ese contexto, Moreira sostuvo que el Partido Republicano "debe aprender a trabajar en equipo".

El legislador también abordó la posibilidad de construir una nueva coalición de centroderecha en el futuro. Sin embargo, consideró que ese escenario aún no corresponde discutirlo, ya que, a su juicio, cada colectividad debe definir primero su identidad y propuesta programática antes de avanzar hacia una alianza política más amplia y permanente.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de tensiones dentro del oficialismo, luego del rechazo a la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, episodio que evidenció diferencias entre los partidos que integran la coalición.

Frente a ese escenario, el Presidente sostuvo recientemente una reunión con los líderes de las colectividades oficialistas con el propósito de recomponer la coordinación política y reducir las discrepancias internas.

La cita también buscó reorientar el trabajo del bloque hacia las principales prioridades del Gobierno, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad pública, la generación de empleo y el avance de las tareas de reconstrucción.

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