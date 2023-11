Montes y reproche de comisión que lo acusa de "negligencia inexcusable" por «Caso Convenios»: "Esperemos que haya un informe"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al «Caso Convenios» y a las conclusiones de Chile Vamos a propósito de la Comisión Especial Investigadora en esta materia.

Desde dicha coalición aseguran que la autoridad "debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión constitutiva de negligencia inexcusable derivó en un perjuicio fiscal evidente y en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos, razón única y final de la existencia de la Administración del Estado".

Este miércoles, Montes manifestó: “Sé que hay diversas opiniones. Esperemos que salga el informe en definitiva”.

En esta línea, explicó que el «Caso Convenios» se relaciona a un apartado del presupuesto del Ministerio de Vivienda correspondiente al 1% de dineros asignados a su cartera.

“De ese 1%, el 0,3% tiene que ver con transferencias a fundaciones, de ese 0,3% hay varios de los que han actuado correctamente y otros no. Sobre eso hay que pronunciarse, de acuerdo a las realidades. Hay opiniones en un sentido y otro, esperemos la conclusión definitiva y sobre eso podemos conversar”, detalló el secretario de Estado.

Asimismo, planteó que lo “más importante es dar cuenta de los hechos, esto no es un tema para estar transformando en una cuestión de politización en búsqueda de ventajas inmediatas”.

Por otro lado, Montes comentó sobre la renuncia de Óscar Muñoz a su cargo como secretario regional ministerial de Vivienda de la región O’Higgins y expresó que “desempeñó bien su trabajo en distintos momentos”.

“Él se atrasó en hacer los sumarios correspondientes respecto a dos proyectos, justamente el de Arquiduc y el de RIC, esos dos proyectos, uno que tiene que ver con Renovación Nacional, del gobierno anterior y otro que tiene que ver con un grupo socialista del gobierno actual”, indicó.

En esta línea, afirmó que en ambos proyectos “no se han constatado hechos de corrupción como tal, lo que sí se ha constatado es ineficiencia en el desarrollo de los proyectos y faltas administrativas. Se le hizo investigación sumaria, hace tiempo ya, al seremi, producto de que no se hizo esto a tiempo. Se allegó un hecho posterior que hubo una compra de un terreno que no tenía las condiciones que se requerían y frente a todos estos hechos él prefirió presentar su renuncia”.

