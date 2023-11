Montes hace autocrítica tras acusación de "reprochable inobservancia" y dice que no quiere terminar como "el ministro de los convenios"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al informe de la comisión investigadora por el «Caso Convenios» donde fue acusado de una "reprochable inobservancia".

"Yo entiendo que ellos estiman de que yo debería haber tenido más antecedentes sobre lo que ocurría en cada uno de los casos y cada una de las maneras y bueno, eso yo creo que tiene una base de verdad, yo podría haber tenido más dentro de la responsabilidad, un ministro es un ministro que tiene que preocuparse de la orientación política del ministerio y hay un equipo, hay distintos roles dentro del equipo", dijo Montes.

"Yo asumo, hoy día visto desde ahora hubiéramos estado de otra manera encima. Creo que lo más importante ahora es ver las causas de las cosas y ver cómo se resuelven. Yo quisiera terminar como un ministro, no el ministro del caso de los convenios, sino que el ministro que resuelve el caso de los convenios y tenemos realmente una nueva institucionalidad para que no se vuelvan a repetir", añadió.

El secretario de Estado explicó que "esto está claro que fue producto de una institucionalidad muy débil y producto también de organización del Ministerio que tiene que ser más expedita y en eso estamos trabajando desde el momento que todo se produjo".

"Es cierto que el rol de los ministros es básicamente político. Algún rol administrativo tienen cuando delegan facultades y eso es válido para toda la autoridad", complementó.

Sobre una posible acusación constitucional en su contra, Montes dijo que "es una institución que tiene el parlamento chileno, que tiene la institucionalidad chilena. Se ha usado muchas veces, eso depende de una mayoría, primero de un grupo que lo solicita, después de una mayoría que se pronuncia”.

“Yo fui parlamentario mucho tiempo, respeto la institución del Estado y entiendo que ya tiene la firma un grupo para presentarlo y bueno, tendremos que estar ahí si nos corresponde y espero tener la oportunidad ahí de explicar en detalle lo que ocurrió acá porque a veces hay temas que se dicen de una manera pero en la realidad fueron de otra", apuntó.

El ministro de Vivienda también sostuvo que "este modelo tenía especialmente forado porque estaba hecho para los municipios y no para las fundaciones. En el marco de estos forados se produjo el caso de Democracia Viva y eventualmente otras situaciones que hemos ido controlándola, nosotros tratando de controlarla para que no haya pérdida de recursos públicos”.

“La verdad es que después de la batalla todos somos generales, mirando de día para atrás, obviamente que ese modelo lo deberíamos haber cerrado los forados principales", expresó.

Además indicó que "la delegación de facultades a los seremis se entregó por el ministro anterior, porque así es. Recién la primera vez que yo entregué facultades fue en enero del año 2023, y el equipo anterior propuso los proyectos porque así era, había una continuidad de cómo se hacían las cosas incluyendo este modelo".

Por último, manifestó que "nosotros queremos enfrentar el problema, enfrentar las causas, ver quiénes son los responsables, pero especialmente construir más viviendas y que haya solución hacia adelante”.

“Les pedimos que un país que todo el mundo cree que, no es verdad que el Ministerio de la Vivienda son puros corruptos, eso no es verdad, no es verdad que esto se repite en todas las regiones, no es verdad, pero la verdad que se da para interpretaciones por frases que se dicen fuera de contexto. Y yo quiero defender a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda, porque son personas serias que llevan años dedicados a esto, trabajando, tratando de hacer bien las cosas", concluyó Montes.

