Monsalve y atletas cubanos que abandonaron la Villa Panamericana: "Sería imprudente hablar de fuga"

Por su parte, la ministra afirmó que los siete deportistas no han pedido refugio y que tienen una visa por tres meses renovable. "Sí es una preocupación del Gobierno, pero no nos corresponde pasar por encima, por eso cuando haya requerimiento, que aún no lo hay, se canaliza por el servicio de migración", dijo.