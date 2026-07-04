Minvu descarta asumir la mantención del Parque Cerro Chena por su alto costo

El Ministerio de Vivienda confirmó que no asumirá la mantención del Parque Cerro Chena, proyecto iniciado en 225 en las comunas de San Bernardo y Calera de Tango, Región Metropolitana, debido a su alto costo.

En una declaración pública, el Minvu expresó que la prioridad del ministerio "es clara: construir viviendas para quienes aún no tienen casa; avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por catástrofes; recuperar barrios deteriorados y capturados por el narcotráfico; intervenir sitios eriazos; y ejecutar obras urbanas y espacios públicos que mejoren la seguridad, la calidad de vida y la integración de las comunidades".

"Ese mandato exige priorizar con responsabilidad. El Ministerio debe responder a las necesidades de las 16 regiones del país, no concentrar sus recursos en una sola comuna o en una sola región", añadió.

"Hoy enfrentamos restricciones presupuestarias y hemos debido destinar recursos de programas regulares para enfrentar la reconstrucción en la Región del Biobío, mientras no se apruebe la Ley de Reconstrucción Nacional. En este escenario, las decisiones de gasto deben responder a prioridades reales, compromisos vigentes y necesidades urgentes de miles de familias", agregó.

"La mantención de Cerro Chena tendría un costo anual estimado de $4.900 millones: cerca del 20% del presupuesto anual destinado a la conservación de toda la red de 22 parques urbanos de Parquemet, que asciende a $26.725 millones. Además, representa un costo 25% superior al promedio de mantención de los demás parques de la red", enfatizó.

"No es un problema de voluntad. Es una decisión de responsabilidad y de prioridades", cerró el Minvu.

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