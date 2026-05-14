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Minsal recalca que recorte presupuestario no afectará atenciones: "Representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales"

Minsal recalca que recorte presupuestario no afectará atenciones: "Representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales"

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Desde el Ministerio de Salud remarcaron que los ajustes apuntan a "mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos", sin afectar la atención directa de las personas.

Minsal recalca que recorte presupuestario no afectará atenciones: "Representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales"
Jueves 14 de mayo de 2026 18:27
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El Ministerio de Salud (Minsal) reiteró que el ajuste presupuestario acordado para el sector corresponde a un 2,5% y fue diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud.

A través de una declaración, la cartera indicó que "si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento. En promedio, los ajustes representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales".

Por ejemplo señalaron, el ajuste del Hospital Sótero del Río de Puente Alto corresponde a $3.182 millones, pero equivale sólo al 1,1% de su presupuesto operacional.

En el caso del Hospital del Salvador en Providencia, el ajuste es de $2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto.

El Hospital Regional de Antofagasta registra un ajuste de $2.049 millones, equivalente sólo al 1,2% de sus recursos operacionales.

Asimismo, informaron que en Atención Primaria de Salud. el ajuste final corresponde sólo al 0,5%, "manteniéndose intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública".

Finalmente, recalcaron que "estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas".

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