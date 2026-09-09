Minsal presentó hitos de gestión y ejecución presupuestaria durante el primer semestre: mayor productividad y foco en eficiencia

El Ministerio de Salud presentó ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos los principales hitos de gestión y la ejecución presupuestaria de la cartera durante el primer semestre de 2026.

La exposición estuvo encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; y el director de Fonasa, César Oyarzo, quienes abordaron los principales avances y desafíos de sus respectivas áreas.

Según los datos del Minsal, al 30 de junio, la Partida 16 alcanzó una ejecución presupuestaria neta de 57,7%, equivalente a $10,05 billones de un presupuesto vigente neto de $17,43 billones. El gasto en bienes y servicios de consumo registró, en tanto, una ejecución de 60,9%.

La presentación abordó siete ejes: resultados para las personas; cobertura y protección; mayor producción de prestaciones; disciplina financiera; productividad y eficiencia; capacidad de la red en operación; y el trabajo desarrollado por las instituciones autónomas del sector.

Uno de los principales resultados expuestos tienen relación con el Plan de Alerta Oncológica. De una cohorte de 30.348 atenciones validadas de personas con tiempos de espera prolongados, el 100% fue contactado y vinculado a la red. Al cierre de junio, el 95% se encontraba resuelto, equivalente a 28.681 atenciones iniciadas o con garantía cumplida.

Asimismo, las garantías GES oncológicas retrasadas alcanzaron un máximo de 19.972 en febrero de este año y disminuyeron a 14.752 en julio, una reducción de 26%. Durante los primeros siete meses de 2026, se resolvieron en promedio 7.510 retrasos mensuales, un 28% más que durante 2025.

En Atención Primaria, el Ministerio informó además el fortalecimiento de la red de urgencia, que actualmente cuenta con 512 dispositivos vigentes. Durante este año, se destinaron recursos para fortalecer 127 dispositivos y reconocer otros 38 nuevos, con especial énfasis en zonas rurales y en aumentar la capacidad resolutiva antes de una eventual derivación hospitalaria.

Respecto a Fonasa, a junio se registraron 8.237 egresos más que en 2025, mientras los acuerdos de gestión GRD permitieron ahorrar 22.348 días adicionales de estancia hospitalaria, equivalentes a 3.148 egresos. Además, 72 de los 80 hospitales considerados cumplen los tres indicadores GRD, frente a 68 establecimientos durante 2025.

Junto con aumentar la actividad, el Ministerio planteó como prioridad avanzar hacia una mayor disciplina financiera, con el compromiso de converger entre gasto y presupuesto, contener el gasto operacional mediante gestión y compras centralizadas, y conducir la ejecución con metas comunes entre los 29 Servicios de Salud, Fonasa, Cenabast, el ISP y la Superintendencia de Salud.

El Minsal recalcó que el desafío para el segundo semestre será mantener el aumento de la actividad asistencial junto con una administración responsable de los recursos, consolidando medidas que permitan que cada peso destinado a salud se traduzca en más y mejores atenciones para las personas.

(Imagen: Ministerio de Salud)

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