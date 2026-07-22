Minsal despliega 66 mil vacunas contra la Hepatitis A, la Difteria y el Tétanos en el norte tras paso del sistema frontal

Tras encabezar una reunión de seguimiento, la ministra de Salud, May Chomali, entregó un balance del despliegue sanitario frente a las consecuencias del sistema frontal que ha afectado a distintas zonas del país, especialmente, a las regiones del norte.

“Acabamos de terminar una reunión para actualizar la situación de nuestros compatriotas que están sufriendo los efectos de este temporal en el norte, la región Metropolitana, Valparaíso y el sur del país”, señaló la autoridad.

La ministra destacó que en el norte los cauces han comenzado a disminuir, lo que ha permitido la reapertura gradual de caminos y facilitará la llegada de ayuda a las comunidades que permanecían aisladas.

“Estamos viendo que, gracias a Dios, en el norte ya están bajando un poco los cauces, lo que ha permitido abrir caminos. Esto significa que vamos a poder llegar más prontamente con la ayuda”, afirmó.

Como parte del despliegue dispuesto por el Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, se trasladó a la zona afectada junto a equipos técnicos y recursos para reforzar la respuesta local.

“Nuestra subsecretaria está en la región desde muy temprano. Se desplazó con más de 66 mil vacunas contra la Hepatitis A, la Difteria y el Tétanos para ser administradas en los albergues; con internet móvil y un vehículo 4×4 para realizar las visitas sin interrupciones; y con tres especialistas del Ministerio de Salud en emergencias y desastres, quienes estarán apoyando a los equipos locales”, detalló la ministra Chomali.

La secretaria de Estado explicó que, junto con mantener el monitoreo de la red asistencial y atender las necesidades más urgentes, el sector comenzará a avanzar hacia una nueva etapa de respuesta.

“Vamos a pasar a la segunda fase de esta emergencia, que consiste en entregar la asistencia que las personas necesitan y avanzar en la recuperación de todos los dispositivos de salud que puedan haber resultado dañados producto de este evento”, indicó.

La ministra agregó que durante la jornada anterior los equipos del Ministerio de Salud estuvieron en el Servicio de Salud Atacama, revisando la situación de las comunas que registraron mayores afectaciones.

Finalmente, destacó que el trabajo del sector también considera el acompañamiento a los trabajadores de la salud que han sido damnificados por el temporal.

“Estamos trabajando intensamente. Nos preocupan nuestros pacientes, pero también nuestros funcionarios. Hemos estado revisando su nivel de afectación para acompañarlos, apoyarlos en su recuperación y permitir que puedan volver a trabajar y estar a disposición de nuestros pacientes”, concluyó la ministra.

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