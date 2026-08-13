Ministro Rau defiende ajustes al reglamento de la Ley Karin para "ordenar y encausar las denuncias"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió los cambios que busca realizar el Gobierno a la Ley Karin. El Ejecutivo se encuentra preparando un nuevo reglamento para esta normativa.

Durante la reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo, el secretario de Estado recalcó que buscan "erradicar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo" y para ello, argumentó que "la mejor forma de aportar eso es prevención, pero también es una correcta implementación de la ley".

Entre los principales cambios que propone el Ejecutivo se establece que, frente a un caso que se considere que no posee los antecedentes suficientes, el denunciante tendrá tres días para completar dicha información.

En esa línea, el titular del Trabajo aseguró que esta modificación apunta a reducir los tiempos en que se indagan los casos. "Las investigaciones tardan 8, 9, 10 meses, no está siendo efectiva", subrayó.

Afirmó que "hay muchas denuncias que no tienen que ver con la Ley Karin, pero que entran en el mismo canal, eso debemos ordenar".

En cuanto a reparos que han manifestado desde la CUT a estas modificaciones, Rau sostuvo que "siempre hay diferencias de opiniones. Nosotros tenemos la puerta del diálogo absolutamente abierta (…) vamos a seguir conversando, pero eso no nos puede evitar el avanzar".

"Nosotros estamos proponiendo en el reglamento que todavía no está terminado (...) ordenar y encausar las denuncias, optimizar y hacer más eficaces las investigaciones para llegar a tiempo", indicó el secretario de Estado.

PURANOTICIA