Camilo Huerta figura entre investigados por tráfico de drogas y lavado de activos: se encuentra en EE.UU.

Camilo Huerta es parte de una lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

En distintas comunas del sector oriente de la región Metropolitana se están realizando operativos simultáneos para allanar cerca de 40 locales comerciales por tráfico de drogas, donde figura como sospechoso el chico reality.

Según consigna T13, la investigación es llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 desde el año 2024, luego de que se detectara la comercialización de drogas a través de “dispensarios” de marihuana para el uso medicinal, pero que están lejos de los porcentajes permitidos por ley para que estos centros médicos puedan operar.

La hipótesis señala que los delincuentes utilizaban la figura del dispensario medicinal para aparentar legalidad con una estructura empresarial que, les habría significado ganancias superiores a $8 mil millones de pesos.

Según los antecedentes, la estructura se habría concentrado en una oficina en calle Alonso de Córdova, en la comuna de Las Condes, encargada de comercializar productos mediante locales propios o franquicias, donde figuraría un “growshop” asociado al modelo.

En el operativo se ejecutaron órdenes de entrada y registro en más de 40 domicilios desde Antofagasta hasta Aysén, junto con órdenes de detención respecto de 39 imputados, entre ellos Camilo Huerta, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos.

Una vez que el chico reality retorne a Chile, será detenido y puesto a disposición del tribunal. En el caso que no retorne al país, se podría despachar una “alerta roja” a Interpol.

Luego de que se dieran a conocer los antecedentes, Canal 13 emitió una declaración ya que Huerta es uno de los participantes que aún aparece en pantalla del reality “Vecinos al límite”.

Al respecto, indicaron que "el programa - actualmente en emisión- se encuentra íntegramente grabado. Su aparición en pantalla responde única y exclusivamente a que las grabaciones finalizaron con anterioridad a que se dieran a conocer estos hechos".

Añadieron que "Camilo Huerta no es rostro de nuestra estación televisiva y su vínculo se limitó a su participación como concursante del reality".

Finalmente, consignaron que "como medio de comunicación, condenamos de manera categórica cualquier acto ilícito y conducta que vulnere la ley, especialmente aquellos delitos de la gravedad de los que hoy se le imputan".

PURANOTICIA