Ministro Rabat pide la renuncia a directora del SML tras revelarse graves irregularidades

Argumentando una pérdida de legítima confianza, el titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, exigió la salida de su cargo a Marisol Prado (PC), quien hasta ahora se desempeñaba como directora del Servicio Médico Legal (SML).

La determinación adoptada por el secretario de Estado se produjo luego de que se lograran constatar diversas irregularidades que habían sido expuestas durante el mes de marzo por el espacio Reportajes Teletrece, de acuerdo a la información consignada por T13.

Dicha investigación periodística sacó a la luz graves falencias alertadas por los propios trabajadores del recinto. Entre las situaciones anómalas desde el punto de vista sanitario que se revelaron, destacaban problemas en la identificación de cadáveres y el almacenamiento masivo de cuerpos al interior de salas que estaban destinadas al tránsito.

Al abordar esta situación durante la jornada de este viernes, la autoridad gubernamental explicó el contexto de la remoción señalando que “durante las últimas semanas nos hemos encontrado con un Servicio Médico Legal que es muy relevante en el acápite referido a la seguridad y también es muy relevante el Servicio Médico Legal porque ahí muchas veces las familias llegan con un sufrimiento importante”.

En la misma línea, el jefe de la cartera profundizó en los objetivos de esta reestructuración directiva y añadió: “La deficiencia que hemos encontrado, por lo tanto, tiene una consecuencia directa en esas dos materias. Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del Servicio Médico Legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas y también para poder promover una agilidad de los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en evacuar los peritajes respectivos”.

Finalmente, al referirse de manera específica al reportaje de T13, Rabat confirmó la existencia de una investigación en curso dentro de la entidad. Sobre este punto, concluyó que “con los hallazgos que obtengamos de esa auditoría ministerial, vamos a enfocarnos en corregir las situaciones e, insisto, en tener un Servicio Médico Legal que le preste un servicio oportuno, no solamente a las personas que lo requieran, sino también a la justicia”.

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