Ministro Quiroz destaca aprobación del plan de Reconstrucción en el Senado: "Es sumamente relevante para el futuro del país"

Luego de que la Sala del Senado aprobara en general el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, el ministro de Hacienda y promotor de la iniciativa, Jorge Quiroz, señaló que es una iniciativa "sumamente relevante para el futuro del país".

Explicó que con el proyecto se "busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y, desde luego, en la reconstrucción de Ñuble y Biobío".

Según la autoridad, "en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido".

"Y pensamos que iremos consiguiendo más apoyo para terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país", cerró.

Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención (del PPD Pedro Araya).

Ahora el proyecto pasa a las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta.

Se fijó como plazo el lunes 6 de julio para presentar indicaciones a la también denominada megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda reiteró su plena disposición a seguir dialogando con todos los sectores durante esta etapa, con el ánimo de alcanzar un acuerdo lo más amplio y transversal posible.

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