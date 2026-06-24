Senado aprueba la idea de legislar la megarreforma y el proyecto vuelve a la Comisión de Hacienda

El senador aprobó en general en su segundo trámite el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

La propuesta que fue respaldada con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, volverá a la comisión de Hacienda para su discusión en particular.

Luego, la iniciativa también conocida como "megarreforma" deberá ser revisada por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

La única abstención fue del senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien ya había adelantado esa decisión.

La Sala realizó una sola votación que incluyó tanto la aprobación general de la iniciativa como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16 inciso final y 17.

PURANOTICIA