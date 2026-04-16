Ministro García Ruminot defiende “megaproyecto” de reconstrucción y descarta riesgos constitucionales

Un paquete legislativo único que agrupa disposiciones educacionales, tributarias y regulatorias es la fórmula elegida para el plan de Reconstrucción Nacional. Frente a los cuestionamientos que ya surgen desde la oposición por esta estrategia, el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, salió al paso para detallar los alcances de los anuncios realizados en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast.

Ante la amenaza de los sectores opositores de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si La Moneda persevera en despachar todas las materias en un solo texto, el secretario de Estado abordó el tema durante una conversación con Radio ADN. Al respecto, el jefe de la cartera aseguró: “A mí me tiene muy tranquilo un examen de admisibilidad por parte del tribunal constitucional”.

Para fundamentar su postura, la autoridad de Gobierno trajo a colación que el Parlamento ya cuenta con experiencia en este tipo de debates integrales. En esa línea, puntualizó que “no es la primera vez que el Congreso Nacional va a tramitar un proyecto que contiene diversas materias. El último, más reciente, fue el proyecto de reajuste del sector público, que lo tramitamos en enero de este año”.

Descartando cualquier vicio legal en la tramitación conjunta, el ministro de la Segpres recalcó que “en eso no hay ninguna inconstitucionalidad. Así que, como digo, estamos muy tranquilos porque ese examen de constitucionalidad por parte del Tribunal, sabemos que lo vamos a pasar muy, muy bien”.

En otro ámbito del debate, específicamente sobre la extensión de la gratuidad para mayores de 30 años, García Ruminot admitió que el beneficio está bajo análisis. “En principio, sí, es la definición que se ha hecho, pero también es algo que nosotros estamos evaluando”, indicó. Asimismo, el personero de Gobierno confirmó que se estudian “eventuales ajustes, porque nosotros tenemos la convicción de que, en materia de gratuidad, lamentablemente, dolorosamente, se están produciendo situaciones de engaño”.

Sobre las determinaciones finales en esta área educativa, precisó que no son resoluciones aisladas de su ministerio, agregando que “estas decisiones las tomamos en conjunto con el ministro de Hacienda, con el ministro del Interior, por supuesto, con el Presidente de la República”.

Al ser consultado por la baja en la recaudación fiscal que implicarían las medidas, el secretario de Estado proyectó un escenario optimista basado en el dinamismo financiero. “En mi opinión, sí. Porque, claro, decir, mire, aquí se va a dejar de percibir mil ochocientos millones de dólares, pero si el crecimiento de la economía es dinámico, si crecemos al 4%, que es lo que todos nosotros esperamos a fines del gobierno del Presidente José Antonio Kast”, argumentó.

Para lograr dicha meta, el titular de la Segpres enumeró los factores clave que compensarían los ingresos estatales: “Si reactivamos la construcción, si tenemos más empleo, si podemos sacar adelante la evaluación ambiental de estos proyectos por 20 mil millones de dólares (...) vamos a ser capaces de que el país salga adelante, vamos a ser capaces de que la economía crezca más”, sentenció.

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