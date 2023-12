Ministro de Vivienda admitió que "no estaba preparado" para el escándalo por el «Caso Convenios»

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras una reunión en La Moneda, se refirió al escándalo por el «Caso Convenios».

La autoridad aseguró que "yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido. Uno tiene que asumir las responsabilidades y lo que más me preocupa es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda", dijo Montes.

Montes recalcó que "más me preocupa, lo que más me mueve es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda y quiero aportar en eso; y mientras pueda aportar y mientras el Presidente (Gabriel Boric) quiera que aporte, voy a trabajar en eso".

Tras la reunión en La Moneda, un grupo de gente lo esperaba para brindarle su apoyo y con un megáfono en la mano, agradeció a la multitud y confesó que "me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo".

Sobre el «Caso Convenios» en los que está envuelto el ministerio que lidera, y explicó que lo que ocurrió en Antofagasta fue acción de "un grupo corrupto, en definitiva, un grupo que recae en la corrupción y tenemos que reconocerlo, porque así fue".

"Yo quiero decirles con mucha claridad que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas, porque hay gente que no está trabajando bien. Y a la gente que no está trabajando bien le estamos exigiendo y nos estamos reorganizando", aseguró.

