Ministro de Seguridad visitó Comisaría de Carabineros en La Pintana en medio de preocupación por reducción de funcionarios

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladó hasta la 41ª Comisaría de Carabineros de La Pintana junto a la alcaldesa Claudia Pizarro, quien le manifestó su preocupación por la disminución de efectivos policiales en la comuna.

"Pudimos conversar con sus equipos, conocer las necesidades de su trabajo operativo y reforzar la coordinación que se requiere en comunas donde la prevención, la reacción y el despliegue policial son especialmente exigentes", señaló el secretario de Estado.

"Respaldarlos, escucharlos y coordinar mejor el trabajo en terreno es parte esencial de la tarea que asumimos desde el Ministerio de Seguridad Pública", añadió Arrau.

También dijo que "lo que me ha encargado el Presidente Kast es devolverles la mano, hacer justicia y no solamente acordarnos de Carabineros en las épocas difíciles, y ustedes están ahí y van donde nadie más quiere ir"..

"Muchas gracias y les pido disculpas cuando este país muchas veces los ha criticado, olvidando que detrás de ese uniforme hay una familia, hay un ser humano y que les pedimos mucho", expresó Arrau a los funcionarios.

Por su parte, la alcaldesa Pizarro indicó que "le dije al ministro que este 2026 tenemos 27 Carabineros menos en La Pintana. El Estado nos tiene que acompañar con inversión real en seguridad. Y eso significa más Carabineros para La Pintana. Aquí se necesitan más recursos, no menos".

En todo caso, agradeció la asistencia Arrau "para que, en primera persona, contarle lo que sucede en nuestro territorio. Le hemos manifestado que tenemos 27 carabineros menos, que teníamos 10 oficiales y que hoy tenemos siete".

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