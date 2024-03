Ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema niega vínculo con Hermosilla: “No le pedí que hiciera ninguna gestión a mi nombre”

El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, negó haber realizado gestiones por chat con el abogado Luis Hermosilla para su nombramiento.

Según Ciper Chile, este es uno de los casos que demostrarían la influencia de Hermosilla en los nombramientos de magistrados, como descubrió la fiscalía al revisar su celular.

En abril de 2021, Matus quedó en la quina que elaboró el pleno de la Corte Suprema. Luego en agosto de ese año fue nominado por el Ejecutivo y en septiembre fue ratificado por 30 votos del Senado.

En entrevista con La Tercera, Matus aseguró que “yo no le pedí al señor Hermosilla que hiciera ninguna gestión a mi nombre con senadores ni con ninguna otra persona”.

“Lo conocí en su calidad de penalista a mediados de los años 90 en reuniones preparando la reactivación del Instituto de Ciencias Penales. No soy su amigo, no tengo vínculos cercanos con él, ni familiares, ni profesionales. Nunca he compartido mi casa con él, no conozco su casa. De verdad no tengo ninguna relación distinta del conocimiento profesional”, añadió

También enfatizó que “quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito. Como usted ve en la publicación de Ciper, no aparece ningún chat mío porque no hay. En segundo lugar, me comuniqué con él cuando integré la quina, es decir, antes de que el Presidente Piñera me nominara”.

Sobre esta comunicación, explicó que “la campaña fue bastante larga. El periodo entre que aparecí en la quina y fui nominado fueron como seis o siete meses en los cuales se difundieron una cantidad importante de infundios sobre mi persona”.

“Entonces yo hablé con las personas que podrían tener alguna posibilidad de, si les preguntaban, dar referencias como profesor y como experto en derecho penal”, agregó.

También expresó que “desconozco por qué las personas de Ciper afirman que había mensajes entre el señor Hermosilla y algunos senadores. No se me exhibieron, pero se me afirmó que existían”.

“Tampoco aparecieron publicados en su oportunidad y por lo tanto es muy difícil que nos hagamos una verdadera impresión de qué es lo que se puede desprender de esos mensajes si es que existen”, recalcó.

“Lo que es cierto y absoluto es que yo no le pedí al señor Hermosilla que hiciera ninguna gestión a mi nombre con senadores ni con ninguna otra persona, salvo lo que le dije a todo el mundo que me conocía: ‘Mira, si te preguntan, estos son mis antecedentes. Aquí se están diciendo falsedades y estas falsedades se contrastan con estos hechos objetivos”, concluyó.

