Ministro de Hacienda por minuta de Asociación de AFP: “Tiene muchos juicios políticos”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó la minuta de las AFP sobre la reforma previsional y la calificó como "extrema en sus opiniones", ya que emite conceptos políticos y no técnicos sobre el tema, con el fin de influir en los parlamentarios.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado señaló que “cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto a si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos. Hay un juicio político sobre las intenciones que tendría el Gobierno al momento de presentar este documento”.

“Hay términos realmente que me parece que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta. Lo que me parece poco razonable es que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el Gobierno al elaborar un documento”, insistió Marcel.

“Las AFP están dentro del sistema fundamentalmente para administrar los ahorros de los afiliados. Son una industria que surge de una regulación pública, que tiene que operar dentro de los márgenes que establece la ley, que establece el regulador, están sujetos a supervisión”, indicó.

“Y, por supuesto, dentro de una reforma, cambios legales, pueden tener opiniones, pero la instancia en la cual normalmente la manifiestan es, por ejemplo, en las audiencias que establecen las comisiones que analizan estos proyectos, pero la asociación de AFP ha excedido mucho estos límites”, añadió el ministro.

“Yo, en el curso de toda la discusión de esta reforma, yo no he visto, por ejemplo, en ningún momento que las AFP digan, ‘mire, aquí hay un tema que es claro que a nosotros nos afecta, pero estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que haya un avance en el sistema de pensiones’. O sea, ha sido una defensa muy acérrima de sus intereses. Esto es legítimo, pero tiene que hacerse en las instancias y por los medios que corresponden”, remarcó Marcel.

Al finalizar, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que “hay que preocuparse del fondo, sobre cuáles son los límites del involucramiento de una industria, que tiene intereses comprometidos, en un proceso legislativo. Y cuáles son los medios adecuados para hacerlo”.

