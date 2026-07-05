Ministro de Hacienda descarta recesión en Chile y proyecta un Imacec positivo para junio

En medio de la caída del Imacec y el aumento del desempleo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que Chile esté entrando en una recesión y se mostró optimista de cara a lo que viene en materia económica.

“No hay visos de recesión. Tal cual”, afirmó el secretario de Estado en una extensa entrevista publicada en el diario La Tercera este domingo.

“Les tengo una buena noticia. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión. Estamos preocupados de nuestras metas fiscales y eso significa que estamos siguiendo las recaudaciones con máxima continuidad y ojalá en tiempo real. Las recaudaciones te van diciendo qué pasa con los sectores. Lo que pasó en los meses anteriores, fue anunciado por el IVA. Ese mismo IVA, con las cifras que tenemos de junio, nos dicen que junio va a tener una cifra de Imacec positiva”, agregó el ministro Quiroz.

Y aseguró que “junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción”.

“Por lo tanto, viene una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre. Veo un precio del cobre que está resiliente y tenemos datos interesantes en materia de inversión que muestran el cambio de expectativas”, adicionó el jefe de la billetera fiscal.

Contó que “hay un récord de proyectos que han ingresado al SEIA este año, de US$23.000 millones. Tenemos proyectos aprobados récord de US$16.000 millones. Y lo más importante, el catastro de la Corporación del Bienes de Capital muestra el crecimiento más alto en el quinquenio que viene, de los últimos 10 años: 27%”.

“Ese número nos deja con una perspectiva de inversión de 30 puntos sobre PIB, lo que es el parámetro que anda buscando este plan para crecer al 4% por año. Estamos súper entusiasmados por lo que viene. Aquí va a haber un antes y un después de la ley”, agregó.

Consultado de si se arrepiente de haber traspasado el alza del petróleo a la gente, Jorque Quiroz aseguró que “no, en absoluto. Estamos recuperando acá la credibilidad fiscal. Esa es la política correcta a ocupar”.

Aunque reconoció que la decisión “más compleja” de su mandato fue, justamente, subir los combustibles. “Era un tema que lo venía viendo desde antes de asumir. Sabía que teníamos una situación fiscal compleja y una agenda donde íbamos a buscar competitividad tributaria”, aseguró.

“Entonces, sabía lo que implicaba en el bolsillo de las personas, pero también sabía lo que podía implicar en términos fiscales; no me fue fácil. Viendo lo que ha pasado, fue una medida que en términos fiscales fue responsable. Ha envejecido bien. A la fecha de hoy habríamos tenido un gasto (adicional) de US$2.100 millones, es decir, que haría imposible cualquier planificación del año. Espero que la semana que viene tengamos una baja del orden de $100, tanto en gasolina como en diésel”, anunció.

En relación al desempleo, el ministro de Hacienda aseguró que “lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción”.

“No hay programa público que sustituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre. No hay ningún programa de empleo ad hoc que vaya a resolver el problema de empleo. Este problema se resuelve, primero, con crecimiento y con inversión. El crecimiento más a la mano que tenemos es la reactivación del sector de construcción, el que viene acompañado de la aprobación del proyecto de ley de reconstrucción”, aseguró.

Y argumentó que “el desempleo es estacional, igual que el clima. Pienso que vamos a tener un peak, y que tal vez lo hayamos tenido ya… y que lo que venga el próximo mes tal vez sea igual o algo más bajo. El dato de junio que estamos viendo es de un Imacec positivo y vamos de aquí hacia arriba. Ese es el mensaje que estoy dando”.

En la nota, el ministro Jorge Quiroz comentó que el Gobierno continuará con el ajuste: “Pensamos que la economía tiene que crecer no en base a gastos, sino que en base a iniciativas privadas e inversiones. Vamos a seguir con el ajuste”, afirmó

Y continuó asegurando que “a la fecha hemos contenido el gasto, pero seguimos manteniendo un déficit, por lo tanto, el gasto público en Chile sigue siendo expansivo. Lo que pasa es que es menos expansivo que antes”.

En una pregunta sobre la megarreforma, el secretario de Estado destacó la eliminación de las contribuciones: “Han subido tan fuertemente en el último tiempo que mucha gente que estaba exenta pasó a pagar contribuciones. La rebaja de contribuciones es una propuesta de la campaña del Presidente Kast: eliminación de contribuciones para todos los adultos mayores propietarios residentes de primera vivienda; se elimina, punto”.

“De todas formas, va a haber una compensación absoluta, total, y está escrito en el proyecto de ley, del Fondo Común Municipal”, aseguró para finalizar.

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