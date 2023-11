Ministro de Educación descarta idea de detener la desmunicipalización: "La alternativa no es volver atrás"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, compareció en la comisión de la Cámara de Diputados donde abordó los problemas que se vive en la educación, especialmente por el paro docente en la región de Atacama y también, por la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El secretario de Estado dijo que "no tengo dudas, considerando que cada semana me llama un alcalde distinto diciéndome que no pueden pagar remuneraciones, es que este proceso debe continuar, discutiendo que todo que haya que discutir, pero la alternativa no es volver atrás".

“Veo al lado y no veo un sistema robusto como alternativa a este proceso”, argumentó Cataldo, quien advirtió que se debe implementar un proyecto en materia financiera para garantizar el correcto funcionamiento de los SLEP.

Sobre el paro docente en el norte, sostuvo que “se ven avances respecto a la situación de la infraestructura en Atacama. Esperamos que esto termine cuanto antes para que se generen todas las condiciones que las comunidades educativas solicitan para el retorno a clases”.

“Nunca hemos dicho que este es un conflicto con sólo un sector. De hecho, reconocemos el problema de infraestructura que afecta a las comunidades educativas. No es real que para nosotros este sea un problema sólo con los profesores y profesoras”, agregó Cataldo.

El ministro de Educación también indicó que “lo digo porque hoy día podemos decir que en ningún servicio local no se están pagando las remuneraciones completas, podemos decir que con todas las dificultes que ha tenido - que solo llevan cinco años de implementación - hay foco en el acompañamiento y formación de capacidades, trabajo en red, colaboración entre los actores del sistema".

Por último, anunció una serie de medidas legislativas para enfrentar la crisis educacional, como por ejemplo un proyecto de ley para enfrentar la crisis municipal en materia financiera, ya que "si no atajamos la crisis financiera va a ser muy difícil que los SLEP se implemente con éxito porque que van a arrastras la crisis”.

