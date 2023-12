Ministro Cordero hace analogía con Star Wars para referirse a Estado de Excepción en la Región Metropolitana

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al clima de seguridad que afecta al país y, en particular, al anuncio hecho por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien decretó durante la semana “emergencia comunal” por el aumento de asaltos y hechos violentos en la comuna.

“El alcalde ha tomado decisiones. Él tiene claro qué cosas sí, qué cosas no. Tiene claro cuáles son los límites. Pero yo creo que ese mensaje que da el alcalde, que yo algunas cosas creo que son riesgosas, pero es mi opinión, dan cuenta de que hay predisposición a que el Estado esté tomando acciones”, señaló.

El secretario de Estado aseguró entender la preocupación de la gente, sin embargo, indicó que “hay que tener cuidado con los temas del sentido común. Y particularmente en el caso de las autoridades. Los vecinos tienen todo el legítimo derecho de demandar y protestar en los términos que lo han señalado porque a sus autoridades le piden seguridad. La responsabilidad de las autoridades es acoger esa demanda, dar solución, pero también en el contexto donde uno tiene que administrar las herramientas del Estado de Derecho”, sostuvo en relación a la medida aplicada en La Reina.

Sobre esto mismo, Cordero aseguró que el Gobierno está trabajando para entregar una solución a la crisis de seguridad y detalló los mecanismos que se están ocupando. “La evidencia de proyectos de ley, de actividad de gestión policial, de persecución penal, que es lo que está haciendo el Ministerio Público en homicidio, y de reformas legales en tan poco tiempo, dan cuenta de cuatro elementos de que el Estado se está haciendo cargo”.

Y fue más allá. “El Estado ha hecho esfuerzos significativos. Veamos un par de datos que son relevantes. En los dos años, en lo que va ya casi a cumplir dos años esta administración, se han aprobado 40 leyes en materia de seguridad. De los 31 proyectos de ley pactados con los presidentes de ambas corporaciones, se han aprobado 19. El famoso ‘Fast Track’. Se han aumentado significativamente los recursos. Las estrategias de intervención policial han ido generando resultados. Entonces, no perdamos de perspectiva las acciones que está ejecutando el Estado. Y cuando digo el Estado, no solo me estoy refiriendo a las policías, no solo me estoy refiriendo al gobierno, también me estoy refiriendo al Congreso”.

Sobre la aplicación del Estado de Excepción que solicitan algunos sectores, el ministro Cordero utilizó una analogía para explicar su postura frente a dicha medida. “Puede ser un dato freak, pero los que han visto ‘Star Wars’ y vieron en el episodio 3, ‘La Venganza de los Sith’, el momento en que se declara un Estado de Excepción, vienen los aplausos, viene esta famosa frase de que así es como se pierde la libertad, entre medio de un estruendoso aplauso. Yo creo que la responsabilidad de los dirigentes políticos es, sobre todo, transmitirle a sus comunidades que el Estado está a cargo, que el Estado tiene el poder de la situación”, finalizó.

