Ministro Cordero descarta candidatura: "No está en mis planes una trayectoria política"

El abogado Luis Cordero realizó un balance de sus primeros 12 meses a la cabeza del Ministerio de Justicia, donde ha enfrentado -como una suerte de vocero “alternativo”- las más diversas crisis. Debutó con el despliegue para defender los indultos, pero al poco tiempo sumó la explicación técnico-jurídica de variadas materias.

En entrevista con La Tercera, dijo que "ha sido un año de aprender muchas cosas. Yo venía esencialmente de la enseñanza del derecho, tenía la columna que publicaba todos los lunes, y mi profesión. Y creo que no hay nada que pueda enseñar más que el oficio de ejercer un cargo".

"En resumen, hay tres dimensiones que marcan estos 12 meses: la situación que venía en torno a los indultos, la relevancia que deberíamos tener sobre el sistema penitenciario y, lo más simbólico, el Plan Nacional de Búsqueda", añadió.

Sobre los indultos, señaló que "llegué en un momento donde el debate sobre indultos requería de ciertas explicaciones técnicas, sobre todo porque la oposición tenía una crítica política -que me parece que sigue siendo legítima-, pero que ellos enfrentaron como un problema jurídico, y jurídicamente había que explicarlo".

En cuanto a las vocerías asumidas, expresó que "se fue dando y, en algunos casos, fue deliberado en términos de que la vocería principal del Ejecutivo requería un complemento jurídico de detalle y eso siempre ha sido muy coordinado con la ministra Vallejo, lo que se ha dado bien naturalmente".

Consultado por los costos políticos, respondió que "yo soy fiel a lo que soy. De aquí me iré y volveré a las cosas que estaba haciendo antes. Mi trayectoria personal no está vinculada a la política. Yo voy a agradecer siempre el llamado del Presidente, pero no es que me esté cuidando, porque no está en mis planes tener una trayectoria política futura".

PURANOTICIA