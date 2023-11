Ministro Cataldo no considera derrota la suspensión de los traspasos de colegios a SLEP

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), no considera una derrota la suspensión del traspaso de los colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), acordada entre el Gobierno y el Senado.

“Si esto supusiera que hubiera un cambio en la hoja de ruta, un cambio en la agenda estratégica del Mineduc, yo estaría de acuerdo con que es una derrota, pero no lo es”, aseguró en entrevista con La Tercera.

No obstante, reconoció que la crisis de Atacama que empujó el acuerdo y que puso en tela de juicio a la nueva institucionalidad educativa aceleró una discusión en la que el gobierno del que es parte ha estado al debe.

“El programa del Presidente Boric planteaba la modificación de la ley. Lo que uno puede decir es que estamos muy retrasados en implementar esa agenda. De eso yo me hago cargo”, aseveró.

Consultado porque no lo consdera una derrota, respondió que "lo que dijimos es que había que hacer la evaluación y que considerábamos necesario continuar responsablemente con el proceso".

"El acuerdo no pone en riesgo la ley y contempla un principio general que es pausar, pero que el Mineduc es el responsable de definir quién pausa y quién no, sobre todo para los servicios de 2024", añadió.

En cuanto a una eventual evaluación negativa de los traspasos, dijo que "no es condición de paso o no paso. La definición de si se traspasa o no, no va a estar mediada por una nueva discusión en el Congreso".

"Para mí esto es relevante en el sentido de que nunca he tenido la voluntad de avanzar a matacaballo con este proceso. La discusión tiene que ser de carácter técnico y con el informe explicado en el Congreso diría que vamos a tener servicios a implementar el 1 de enero del 2024", enfatizó.

PURANOTICIA