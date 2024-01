Ministro Carlos Montes y caso Democracia Viva: "Fue un problema de acumular poder"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió este domingo a la fallida acusación constitucional presentada en su contra por la oposición, el escándalo de la fundación Democracia Viva en Antofagasta y los involucrados que actualmente están siendo requeridos por la justicia, en específico: la exsubsecretaria Tatiana Rojas; el renunciado jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado; y Carlos Contreras, exmilitante de Revolución Democrática y exseremi del Minvu en Antofagasta.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado resumió la trama del caso. “¿Cuándo se firmó el convenio con Democracia Viva? Se firmó en septiembre y octubre del 2022. Fueron dos o tres meses antes de que él llegara (en referencia a Ricardo Trincado). Estaban recién las cosas instaladas. Pesca este informe que le entrega la subsecretaria, lo analiza y llega a la conclusión también de que no hay mayores cosas irregulares. Él dice, no puedo opinar sobre los conflictos de interés, consulten a un abogado”, dijo Montes.

Según el ministro sobre esto último, “lo más grave es que esto tuvo que ver con las personas que están en peores condiciones en la sociedad en lo que se refiere a vivienda”.

“Nos sorprendió porque no esperábamos una cosa así. Que, a partir de un sistema malo, un sistema malo de control, que se aprovecharon los forados para efectos de empezar a acumular cierto poder. Porque eso fue, en el caso de Antofagasta, fue un problema de acumular poder para influir en la vida política de la región, seguramente”, aseguró la autoridad.

Además, señaló que “no hay ningún dato de que fueran a enriquecerse. Los datos son más bien de contratar gente y tener una influencia política”.

En este sentido, Carlos Montes aclaró que el caso no ha terminado y es relevante que el ministerio Público concluya su investigación, como también debe hacerlo Contraloría y el propio ministerio, ya que se detectaron situaciones que deben ser aclaradas.

“Por ejemplo, en un informe reciente apareció que en el caso de Antofagasta las personas de Asentamientos Precarios habían ido a los lugares en que se hacían las obras, habían dicho que iban y habían visto las obras, pero esas obras no estaban. Eso dice el informe de la Contraloría. Imagínese lo grave que es. Una persona que dice que fue, pagaron a partir de eso, o giraron la orden de pago”, indicó el ministro.

“Buscamos tener precisión sobre qué ocurrió y aclarar cuánta plata se perdió efectivamente”, complementó.

El desglose de los mencionados dineros, asociados a casos de posible corrupción, serían cerca de 700 millones de pesos. De acuerdo con esto último, Carlos Montes recordó que “más de 260 millones ya se recuperaron al dar término anticipado a los contratos con Democracia Viva. Quiero seguir adelante en este proyecto hasta el momento que el Presidente lo estime”, aseguró el titular de Vivienda.

También manifestó que continuará trabajando en los objetivos que le impuso la administración del Presidente Gabriel Boric, esto es, la construcción de 260 mil viviendas en los cuatro años de gobierno.



“Nosotros queremos enfrentar las causas de esto y seguir avanzando. No he pensado renunciar. Yo quiero seguir adelante en este proyecto hasta el momento que el Presidente lo estime. Si yo estuviera convencido de la posibilidad que yo estuviera impidiendo que el ministerio avanzara, no seguiría en esto”.

Y continuó. “Tiene que ver con la historia de uno. O sea, yo no al primer problema salgo para el lado, trato de pelearle, trato de llegar al final y me interesa mucho saber, ojalá, lo más que se pueda ¿Cómo se produjo esto? ¿Qué lo produjo? ¿Y cuál fue el efecto real sobre los campamentos y sobre las políticas públicas?”, finalizó Carlos Montes.

PURANOTICIA