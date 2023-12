Ministro Carlos Montes valora detención de Andrade y Contreras por convenios con Democracia Viva

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la detención del director de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade y del ex seremi de la cartera en Antofagasta, Carlos Contreras, valorando el curso que han tomado los acontecimientos.

Montes mencionó que "a los pocos días de que se destapa todo esto, entregamos toda la información que teníamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los Serviu y de los Seremi. Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance, en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas. Eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todo aquí se aclaren las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda".

Agregó que "nosotros creemos que este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde", evitando pronunciarse sobre los efectos que estas detenciones pueden tener en su continuidad en el cargo.

"Yo no me voy a pronunciar sobre eso, he dicho que acá lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público y todo el resto, la especulación y análisis, bueno, eso se verá en el curso del proceso", precisó Montes.

El ministro aseguró desconocer si es que habrá otras detenciones en los próximos días y evitó referirse al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; a la exdirectora del programa asentamientos precarios Verónica Serrano y la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

"Después de seis meses, nosotros valoramos que el fiscal de Antofagasta decida apurar el proceso, separar las carpetas, poder determinar, y para eso decide detener a ciertas personas, interrogarlos a partir de la detención, y avanzar en el proceso. Eso nos parece muy importante, porque aquí no podemos estar parados en Vivienda, particularmente en el trabajo de campamentos", ´subrayó.

PURANOTICIA