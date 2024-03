Ministra vocera de Gobierno asegura que aplazamiento de formalización de general Yáñez "generaría incertidumbre"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó la mañana de este martes que un aplazamiento de formalización de cargos contra el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, “generaría sensación de incertidumbre permanente".

En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado dijo que "hay dos cosas que habíamos determinado antes del caso Muñoz; uno, es que los momentos de las formalizaciones son momentos de inflexión y evidentemente ahí hay que hacer nuevas evaluaciones; y segundo, cuánto puede afectar o no a la institución que queremos resguardar para su funcionamiento (...) que son extremadamente importante para la agenda de seguridad del Gobierno".

"Ese criterio se puede aplicar en muchos otros casos e instituciones, pero dado que estamos en un debate en torno a dos herramientas fundamentales que tiene el país y el Estado para enfrentar la delincuencia (...) es muy complejo que haya procesos de formalización de las cabezas de Carabineros y PDI", añadió.

En esa línea, la ministra aseguró que el Gobierno no quiere "personalizar" esta discusión, puesto que no es la idea "prescindir" de las autoridades de las policías "como si nada, porque tienen una jerarquía, tienen liderazgos importantes, pero aun así, este tema no se trata de personas, se trata de instituciones".

Consultada por la eventual estrategia dilatoria de la defensa de Yáñez, la ministra advirtió que "no podemos hacer política ficción en torno a las estrategias que evalúen terceros, del general director o de su equipo de defensa", pero reconoció que sería “incómoda" una situación así que “generaría una sensación de incertidumbre permanente, porque es algo que no termina de pasar, pero no quiero especular sobre las intenciones o estrategia jurídica de la defensa o del general director".

"Seguimos trabajando con Carabineros, con el general director y vamos a seguir trabajando con ellos, con una cosa puesta entre ceja y ceja: garantizar el desempeño de las policías en una agenda que es muy compleja, muy intensa, que lidera Interior pero involucra a todo el Gobierno, y requiere no entrar en especulaciones", añadió la ministra.

