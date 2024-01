Ministra Vallejo pide "separar aguas" entre respaldo a Carabineros y formalización del general Yañez

La secretaria de Estado afirmó que están a la espera del avance de los acontecimientos “para evaluar y tomar cualquier definición. Nuestro principal objetivo es que la institución no se vea interrumpida, no se vea distraída, no se vea paralizada por esto