Ministra Vallejo llama a no “sobrereaccionar” ante dichos de Presidente Boric en funeral de Estado de Piñera: “Jamás ha puesto en duda las violaciones a los derechos humanos”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a “no sobrerreaccionar” por los dichos del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, los que incluso fueron apuntados como negacionistas.

Lo anterior, ya que el mandatario expuso que como oposición del ex Jefe de Estado “durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Esto provocó una serie de reacciones por diversos lados, incluso la de representantes de Chile Vamos, quienes solicitaron a raíz de esto que las querellas presentadas contra excolaboradores de Piñera, como el exministro del Interior Gonzalo Blumel, o los exsubsecretarios de Salud Pública Paula Daza y de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, fueran retiradas.

“Estar sobreinterpretando los discursos, de lado y lado, no va al caso. Necesitamos templanza, necesitamos unidad para enfrentar los desafíos que la gente nos está poniendo al frente”, comenzó señalando la ministra durante este lunes, añadiendo que “yo quiero ser muy clara, el gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el expresidente Sebastián Piñera. En esto yo esperaría mayor templanza, no sobrereaccionar, no sobreinterpretar, no estar sacando réditos políticos de corto plazo, en un momento que es difícil para el país”.

“Hubo graves violación a los derechos humanos y hoy la justicia tiene un rol. Nosotros no solo ponemos sobre la mesa que hay cuatro informes que constatan que hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y, además, está la confianza en el Poder Judicial para que haga su trabajo respecto a eso”, continuó.

“Cuando el Presidente habla de querellas tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro. La sobrerreacción, la sobreinterpretación no es lo que necesitamos en este momento. Primero porque el Presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el estallido social que avalan además cuatro informes”, aseguró Vallejo.

“Incluso las ha visibilizado, y las ha señalado públicamente, como una tarea de Estado garantizar un compromiso institucional por el respeto a los derechos humanos y las garantías de no repetición, además de la reparación”, complementó en el punto de prensa, donde agregó para concluir que “tenemos que dejar de ver todo en blanco y negro. Yo no hablo en representación de mi militancia ni del Partido Comunista, hablo como vocera de Gobierno. Pero además porque es evidente que hemos tenido diferencias políticas con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera que sostenemos hasta hoy, pero eso no nos impide ser capaces de reconocer algunos elementos de su gestión o de su liderazgo. Una cosa no quita la otra”.

