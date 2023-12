Ministra Vallejo asegura que "el informe de Contreras no existe, nunca llegó a Presidencia"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió nuevamente a las declaraciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien sostuvo que Presidencia “recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”.



En conversación con Chilevisión, la secretaria de Estado manifestó que “el informe de Contreras no existe. No me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex seremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia".



"Nosotros ya respondimos a través del propio abogado del jefe de asesores, muy claro y categórico, en desmentir esa declaración", complementó.



De acuerdo a lo informado por La Segunda, Contreras envío el 18 de mayo un correo con copia a la exsubsecretaria Rojas, a parte de su gabinete y al jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios, donde abordaba la "gestión de asentamientos precarios" y los problemas que detectó al asumir el cargo en abril de 2022.



Es así como, dos semanas después, Ricardo Trincado, asesor de confianza de Montes, recibió el encargo de revisar el documento. Posteriormente, Trincado realizó un documento titulado como "Informe 001/2023. Remite conclusiones y recomendaciones respecto de presentación de Presidenta de Asociación de Funcionarios Serviu Antofagasta".



Al ser consultada al respecto, Vallejo aclaró que “ese informe fue el mismo ministro que lo puso a disposición en la Fiscalía de Antofagasta, al segundo día que se supo todo esto, puso a disposición los correos, los informes solicitados, los informes entregados, todo eso está entregado por el propio ministro al Consejo Defensa del Estado y al Ministerio Público”.



“Esos antecedentes ya estaban, en el fondo, a la vista y se pusieron a disposición en los entes donde se producen estas investigaciones", acotó.



Por otro lado, la ministra fue consultara por la autocrítica realizada por el Presidente Gabriel Boric y manifestó que cuando fueron oposición "acusaciones constitucionales, que en general yo creo que estaban bien fundamentadas, algunas quizás fueron excesivas".



En ese sentido, planteó que "el tema es cuándo se termina esta lógica de ser oposición porque sí. Y empezamos a construir de conjunto, independientemente de las diferencias, acuerdos para pasar de la controversia a las soluciones”.



“Si porque los otros me criticaron duramente antes yo voy a comportarme igual, estamos reforzando que está bien la lógica de la vendetta y de pasar cuenta, ojo por ojo, diente por diente, y al final nos quedamos, como decía el dicho, si ojo por ojo, todos tuertos. Y quien pierde en eso no somos nosotros, no son los parlamentarios, es la ciudadanía”, recalcó la autoridad.



Asimismo, subrayó que el llamado que realizó el mandatario fue “a tener un poco de mayor generosidad a la oposición, no toda, porque hay algunos que han sido sumamente colaboradores, pero a tener mayor generosidad no para con nosotros, sino que para con la gente".

