Ministra Tohá y secuestro de exmilitar venezolano: "Hay avances, pero no se puede informar"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que existen avances en la indagatoria por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, sin embargo, no se pueden compartir esos datos por tratarse de una investigación secreta.

La ministra confirmó que "el hecho que no se sepa nada no quiere decir que no pase nada (...) Aquí hay un esfuerzo investigativo muy amplio", dijo en entreviista con Tele13 Radio.

"Tanto la fiscalía como la Policía de Investigaciones, con apoyo de las policías, del resguardo en las fronteras y con apoyo de lo que ha sido la gestión de Gobierno desde el punto de vista de la seguridad en fronteras, está puesto en que esto se esclarezca", agregó Tohá.

En este sentido, la ministra indicó que "se le ha exigido transparencia al Gobierno. En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple".

"No es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápido y más efectivos en el trabajo que está haciendo la fiscalía. No se puede informar, pero no quiere decir que no pase nada", añadió.

"Hay avances. No puedo dar ningún dato y quien puede empezar a abrir la información de la investigación es la fiscalía, no es el Gobierno. Quien lleva a cargo las investigaciones en Chile es la fiscalía, quien decreta el secreto es la fiscalía y lo que hace el Gobierno es colaborar con la fiscalía", finalizó.

