Ministra Lincolao retomó actividades en universidades tras ataque en Valdivia: contó con protección policial desde su casa

Luego de la agresión sufrida hace nueve días en la Universidad Austral en Valdivia, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, retomó este viernes las visitas a las casas de estudios y lo hizo en una actividad en la Universidad Autónoma de Talca.

Un estricto operativo de resguardo acompañó a la secretaria de Estado, el cual comenzó con escoltas de la Policía de Investigaciones (PDI) desde que abandonó su domicilio. Una vez que arribó a la región del Maule, este contingente de seguridad experimentó un refuerzo significativo, sumando un despliegue de tres anillos perimetrales conformados por efectivos de Carabineros.

El primer punto en la agenda de la ministra al pisar la séptima región fue trasladarse directamente a las oficinas de la Delegación Presidencial Regional.

Tras ese encuentro, la autoridad gubernamental se movilizó en compañía del delegado Juan Eduardo Prieto hacia la Universidad Autónoma. En dicho recinto, Lincolao fue la encargada de dictar una charla magistral que marcó la inauguración oficial del año académico 2026, instancia donde puso énfasis en el valor que tienen la innovación y la ciencia para el desarrollo regional.

El itinerario vespertino de la ministra incluye un desplazamiento hacia la comuna de Pencahue. Posteriormente, sus actividades continuarán con un recorrido por el Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro. Allí sostendrá un encuentro con empresarios de la zona y una diversa comunidad científica, la cual estará integrada por representantes de las universidades Autónoma, Santo Tomás y de Talca.

A las 17:00 horas está considerado su retorno hacia Santiago. Respecto al fuerte contingente policial, desde el Ministerio de Ciencias señalaron que este tipo de protección se reserva para ocasiones especiales. Asimismo, precisaron que las medidas adoptadas para esta jornada fueron coordinadas durante toda la semana mediante un trabajo conjunto entre la Delegación Presidencial del Maule y el equipo de la ministra.

Cabe destacar que el despliegue en Talca representa su primera visita a regiones tras el ataque en Valdivia, aunque dentro de la capital ya había retomado sus actividades el pasado martes, cuando acudió a la sede Renca de Inacap.

Al reflexionar sobre su despliegue territorial, la secretaria de Estado valoró la gestión local: "Es en las regiones donde nosotros podemos aprender de las necesidades de los chilenos. Agradezco también al delegado presidencial que haya coordinado una reunión de gabinete con los seremis. Es muy bueno ver que las seremis están trabajando juntas para tener interoperabilidad, no solamente en cuanto a estrategia, pero también planes de acción. Se hace más cuando se hace en forma unida", comentó Lincolao.

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