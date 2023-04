Ministra del Trabajo por interpelación a su par de Interior: "Es evidente que esto se trata de un punto político"

La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió a su par de Interior, Carolina Tohá, ante la interpelación que le realizará la Cámara de Diputados el próximo 16 de mayo por su presunta "falta de apoyo a Carabineros" y otros tenas ligados a la seguridad pública.

Impulsada por Chile Vamos, la presentación se aprobó con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Además del bloque opositor, fue respaldada por diputados del Partido Republicano y el Partido de la Gente.

Después de que la Sala haya aprobado realizar la interpelación, Jara indicó en un punto de prensa que "la ministra Tohá ha hecho un tremendo trabajo en materia de seguridad, mandatada por nuestro Presidente de la República, en un momento en el cual tenemos un país que ha vivido temas de seguridad muy profundos".

"Sin duda, y es evidente que esto se trata de un punto político, lo cual me parece errado, porque lo cierto es que el Gobierno está haciendo lo que debe hacer en materia de seguridad pública, y espera que la oposición también esté en la misma sintonía", agregó.

La titular del Trabajo apuntó a la oposición y aludió a las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo: "Ya en el verano se restaron de la mesa de seguridad pública, y hoy día tenemos este anuncio de interpelación a una semana de un proceso eleccionario. No quisiera pensar que esto está relacionado con aquello".

De esta forma, Jara se sumó a otros miembros del gabinete que le entregaron su respaldo a Tohá. El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, calificó de "injusto" que se acuse a su par de Interior por no entregar suficiente respaldo a las instituciones policiales.

"Creo que esa afirmación en particular es injusta, porque ministra Tohá ha desarrollado un trabajo excepcional respecto de un problema que no empezó en este Gobierno. Es un problema que viene hace mucho tiempo, respecto al cual las políticas públicas que han implementado no han dado resultado", aseveró Elizalde a Radio Infinita.

En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, acusó en radio Concierto que "una cosa es la pelea política que quiere dar la oposición en un contexto electoral y otra cosa es la realidad y lo que está haciendo el Gobierno en materia de apoyo a las policías e instituciones para combatir la delincuencia, la violencia en las calles y crimen organizado".

