Ministra del Interior responde a la lectura de Kast sobre el plebiscito: "Hay que saber ganar y perder"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones de José Antonio Kast respecto al plebiscito constitucional.

El líder del Partido Republicano señaló en entrevista con T13 Radio que “hubo mucha confusión” en el proceso y que “había gente que encontraba que el ‘En Contra’ era un voto en contra de la gestión del Gobierno”.

"Asumimos un proceso que no buscamos y salimos electos con una mayoría importante. Redactamos un buen texto, no supimos explicarlo", agregó.

Ante esto, la secretaria de Estado declaró: "Del señor Kast quisiera solamente decir que en política hay que saber ganar y hay que saber perder, y no se pierde cuando se tiene una derrota, se pierde cuando no hay capacidad de entenderla y de hacerse cargo de ella".

Tras estas declaraciones, el exdiputado anunció en el programa "Estado Nacional" de TVN, que irá por una tercera candidatura presidencial en 2025 y que no participará en una primaria con Chile Vamos.

Además, dijo que competiría sin problemas con Michelle Bachelet en la carrera a La Moneda.

"Nosotros (Republicanos) no tenemos definido quién van a ser nuestro candidato, yo diría que estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía", explicó Kast.

Asimismo, descartó una primaria con Chile Vamos. "Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda", sostuvo.

Consultado si sería complejo tener de rival a la expresidenta Bachelet, respondió que "es más fácil, porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno".

"Yo no tengo problema, si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos", señaló Kast.

