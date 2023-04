Ministra del Interior respalda primer caso del "criterio Valencia": "Es una buena señal"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al primer caso en donde se utilizó la instrucción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de solicitar prisión preventiva para los extranjeros que no puedan acreditar su identidad al ser detenidos.

Se trata de un migrante que recibió la máxima cautelar según el nuevo "criterio Valencia", tras ser imputado por intentar atropellar a un carabinero, en medio de un procedimiento policial, el pasado 7 de abril en la comuna de Maipú.

Mediante sus redes sociales, la Fiscalía indicó que el "intento de atropello a carabinero en Maipú se transforma en primer caso del 'criterio Valencia' acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago: fallo unánime deja en prisión preventiva por peligro de fuga a sujeto sin RUT provisorio y con DNI venezolano aparentemente trucado".

Al ser consultada respecto a este caso, la secretaria de Estado señaló que "hace días atrás el fiscal anunció que Fiscalía va a solicitar prisión preventiva toda vez que allá imputados que no tienen elementos de identificación, si se toma o no esa solicitud depende del juez, en este caso se tomó, y quizás el día de mañana se pueda establecer por ley esto para que no sea criterio del juez o criterio del fiscal solicitarlo".

En ese sentido, recalcó que "en la actualidad, el hecho que estemos avanzando sin esperar ese debate legislativo es muy significativo".

"Cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identificación, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y que podemos tener muchos vacíos respecto a su identidad o su compromiso en otros delitos o a órdenes pendientes respecto a esa persona", sostuvo la jefa de la cartera del Interior.

"Por lo tanto, parece muy razonable este criterio que la Fiscalía está implementando y muy positivo también que sea acogido por parte de los jueces. Este es un primer caso, hay que esperar tener más casos para ver cuál es la experiencia, pero como primer caso es una buena señal", sentenció Tohá.

