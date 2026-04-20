Ministra de Salud asegura que han negociado "desde el día uno" con Hacienda sobre el reajuste fiscal del 3%

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al ajuste fiscal en discusión con el Ministerio de Hacienda y afirmó que el monto del recorte presupuestario se encuentra en negociación.

En conversación con radio Pauta, la autoridad afirmó que han "estado negociando desde el día 1 el 3%" y mencionó que espera que las conversaciones permitan definir con claridad "cual es el aporte que va a hacer el sector Salud y cuál es el aporte que va a hacer el Ministerio de Hacienda en términos de ese 3%".

Respecto a los recursos para enfrentar la alerta oncológica, la titular de Salud explicó que existe financiamiento extraordinario para atender a los 33 mil pacientes con garantías vencidas, lo que permitirá reforzar la atención en horarios extendidos y, en caso de ser necesario, derivar pacientes al sistema privado.

En cuanto a las listas de espera, Chomali dijo que “es imposible no tener personas esperando una atención” y apuntó a que pretenden “que no haya personas esperando, sino que la espera sea de tiempos razonables”.

Asimismo, detalló que "aumentó el número de personas en espera (…) pero se redujo en la mediana de la espera" y aseguró que el 50% de los pacientes hoy espera menos de 270 días.

La secretaria de Estado también comentó que no todas las patologías requieren el mismo tiempo de respuesta y que enfermedades graves, como el cáncer, deben atenderse con mayor urgencia, mientras que otras condiciones pueden tolerar plazos más extensos sin riesgo para la salud.

Finalmente, recalcó que el sistema busca mejorar la medición de los tiempos reales de espera y optimizar el uso de recursos, incluso evaluando derivaciones al sector privado cuando resulten más eficientes.

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