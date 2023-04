Ministra de la Mujer y llegada de Álvaro Elizalde a Segpres: "El gabinete dejó de ser paritario"

Secretarios de Estado se refirieron al nombramiento del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, quien llega al Poder Ejecutivo tras la renuncia de Ana Lya Uriarte.

Desde la Presidencia informaron que "el Jefe de Estado, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia de la ministra Ana Lya Uriarte. En su reemplazo, el Mandatario ha nombrado a Álvaro Elizalde Soto".

Es así como durante la noche, el Presidente de la República señaló que "con la urgencia que se requiere para poder avanzar en los proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, es que he decidido nombrar a Álvaro Elizalde como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia".

En esta línea, el ministro Elizalde sostuvo que "tenemos un enorme desafío que es precisamente promover el diálogo democrático con todos los actores, para avanzar hacia entendimientos sustantivos que permitan que la agenda de trasformaciones que el Presidente Boric ha comprometido se haga realidad".

Tras este nombramiento, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que "es un recambio que todos vamos a sentir, que nos va a aliviar la partida de Ana Lya, que sea Álvaro el que llega. Todos sabemos las capacidades políticas que él tiene y como interlocutor con el Parlamento creo que ha mostrado sus talentos y su capacidad de construir acuerdos, pese a las dificultades. Así que vamos a trabajar muy bien con él".

Por su parte, en conversación con 24 Horas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó que "evidentemente, el gabinete dejó de ser paritario, me parece que es un hecho indesmentible por las matemáticas de la cuestión. Pero también creo que es indesmentible que hemos hecho nombramientos paritarios en todas las empresas públicas del Estado. A mí no me queda nada más que manifestar mi deseo de que podamos volver a equilibrar las cuestiones de acuerdo al compromiso que tenemos con la igualdad de género".

En tanto, respecto a quién podría suplir en el Senado a Elizalde, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, al ser consultado sobre uno de los nombres que se han puesto en la mesa para este reemplazo, expresó que "me encantaría que la expresidenta Michelle Bachelet estuviera en el Parlamento y que ayudara en muchos sentidos, pero eso depende del Partido Socialista y depende de ella".

PURANOTICIA