Ministra de la Mujer acusa que críticas hacia Mara Sedini "nacen desde el odio o incluso desde el machismo"

Los recientes cuestionamientos dirigidos hacia la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, fueron abordados por su par de la cartera de la Mujer, Judith Marín.

Al respecto, la autoridad gubernamental afirmó que una parte de estos reproches "nacen desde el odio o incluso desde el machismo".

Durante una conversación con el diario La Tercera, la secretaria de Estado inició su intervención explicando que “hay críticas que son constructivas y que cuando uno asume un rol de liderazgo, un rol en un cargo público también está expuesto a críticas que son públicas y a críticas que también son políticas y a críticas que son constructivas".

En esa misma línea, la titular de la cartera añadió que "las críticas constructivas, de la índole que sean, incluso política, uno las tiene que tomar con humildad para mejorar". Sin embargo, hizo hincapié en que "también hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas y quizás nacen también desde el odio o incluso desde el machismo".

Al ser consultada específicamente por los juicios emitidos en torno al aspecto físico de la máxima representante de la Segegob, Marín fue categórica al sentenciar que "es machismo".

Aprovechando la instancia, la autoridad rememoró los episodios de escrutinio que enfrentó personalmente a causa de sus creencias religiosas al momento de asumir su cargo en el gabinete. "Cuando es mi nominación, cuando se me presenta como futura ministra, las primeras críticas que yo recibo son por mi fe", relató.

Para cerrar su argumentación, la ministra planteó una reflexión sobre el ámbito laboral general, argumentando que "a mí me llama mucho la atención porque a nadie le preguntan en su trabajo cuándo lo van a contratar: 'Disculpe, ¿cuál es su credo?' Jamás, jamás. Es un tema. O incluso si no cree, ¿por qué se nos critica, o en este caso a mí muy personalmente, por tener una fe?".

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