Ministerio de Justicia instruye fiscalización a federaciones de voleibol y handball por contratos con casas de apuestas

El Ministerio de justicia inició dos procedimientos de fiscalización: uno a la Federación de Vóleibol de Chile y otro a la Federación Deportiva Nacional Chilena de Handball, en respuesta a la solicitud del diputado Andrés Celis respecto de medidas, directrices o consideraciones previstas a aplicar a quienes mantienen contratos con casas de apuestas.

El parlamentario, miembro de la comisión de Deportes de la Cámara, pidió mediante un oficio al ministro Luis Cordero, adoptar la misma determinación que con la ANFP, a quien se obligó a terminar sus vínculos con las casas de apuestas online, una decisión que el órgano rector del fútbol chileno decidió apelar a la justicia pero que finalmente terminó aceptando.

Ahora, el titular de la cartera respondió al parlamentario informándole que "se han dictado providencias requiriendo información a los directorios de las entidades en materias de nuestra competencia; al Servicio de Registro Civil e Identificación a objeto que remita los antecedentes y anotaciones relativos a la constitución de las asociaciones, sus estatutos y eventuales modificaciones; al Archivo Nacional para que remita copia del acto constitutivo de las asociaciones y su documentación complementaria".

En este procedimiento de fiscalización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos requirió que en un plazo de 10 días hábiles, ambas federaciones entreguen antecedentes relativos a memorias, balances, actos jurídicos de toda naturaleza, acta de elecciones de directorios, entre otros documentos.

El diputado Celis señaló que "solicité al Ministerio de Justicia información sobre las medidas, directrices o consideraciones previstas a aplicar a las federaciones chilenas de voleibol, handbal y otras que mantienen contratos con casas de apuestas, y al respecto, la cartera me dio cuenta del inicio de dos procedimientos de fiscalización a ambas federaciones deportivas, entregándoles un plazo de 10 días para acompañar los antecedentes, entre ellos, copia de las memorias y balances desde 2011 a la fecha".

"También tendrán que informar todos los actos jurídicos, de naturaleza comercial o no, que los vinculen con organizaciones que desarrollen sistemas de apuestas en plataforma online con sede en el extranjero, junto con informe detallado del destino y uso de esos fondos", detalló Celis.

Finalmente manifestó que "me parece una buena señal que el Ministerio de Justicia nos haya escuchado y realice esta fiscalización, ya que en vista de la determinación adoptada respecto de la ANFP, a quien se le obligó a terminar vínculos con las casas de apuestas online, correspondía que se hiciera lo propio con las federaciones de vóleibol, básquetbol y balonmano, además de la liga, que también son auspiciadas por casas de apuesta online. Ley pareja no es dura. Por supuesto voy a quedar muy atento respecto de la resoluciones que se tomen a partir de estas fiscalizaciones que me informó el ministerio de Justicia".

(Imagen: Fevochi)

PURANOTICIA