Mesa técnica y política por la megarreforma acuerda ampliar los plazos para la presentación de indicaciones

La mesa técnica y política por la megarreforma, en su segunda reunión, acordó ampliar los plazos para presentar indicaciones, lo que inicialmente tenía un plazo hasta el mediodía del lunes 6 de julio.

Tras el encuentro, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que han "ido acercando posiciones con miras a un protocolo de acuerdo que simplificará trabajar las indicaciones. Hemos revisado lo tributario. Claramente hay temas de principios de cada sector en los que es complejo ponerse de acuerdo, pero buscamos un acuerdo pensando en todo el país”.

Asimismo, detalló que “hablamos de la rebaja del impuesto de primera categoría, pero ahora se quiere poner el foco en las compensaciones para acercar miradas asegurando los derechos sociales. En cuanto a la exención de las contribuciones, queremos que haya una compensación a los municipios hoy y en el futuro".

Y destacó que "todos los sectores estuvieron presentes, también el senador Rodolfo Carter del Partido Republicano, quien planteó una propuesta que todos valoramos”.

La titular de la Cámara Alta explicó que para el lunes 6 a las 20:00 horas será el plazo para las indicaciones de Medio Ambiente. En tanto, las indicaciones de Trabajo van a tener plazo hasta el próximo miércoles 8 a mediodía.

Para Hacienda, Núñez indicó que "el plazo para las indicaciones podría incluso llegar a ser el próximo viernes, con el ánimo de que Hacienda sesione ya la siguiente semana, me refiero al lunes 13 y martes 14”.

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