Megaoperativo policial en la región Metropolitana deja 56 detenidos y 122 vehículos retirados

Carabineros entregó el balance del operativo realizado la noche de este miércoles junto a la Policía de Investigaciones (PDI), en distintos puntos de la región Metropolitana, resaltando el realizado en el sector denominado “Pequeña Caracas”, en la comuna de Estación Central.

Para incrementar la sensación de resguardo en la comunidad, prevenir delitos y reforzar la seguridad, las fuerzas de orden concentraron sus labores en un bloque de dos horas. De esta forma, el operativo se desarrolló exactamente entre las 20:00 y las 22:00 horas.

La alta presencia policial en las áreas intervenidas quedó en evidencia tras concretarse un total de 6.175 controles preventivos, enfocados principalmente en fiscalizaciones vehiculares y de identidad. Al finalizar la jornada, las autoridades confirmaron que 56 personas resultaron detenidas.

Como consecuencia directa de estas inspecciones en terreno, los efectivos policiales emitieron 303 infracciones. El detalle de estas multas indica que 285 correspondieron a faltas de tránsito, mientras que 17 se cursaron por vulneraciones a la Ley de Alcoholes y una restante se atribuyó a otro tipo de faltas.

Con el propósito de disminuir los factores de riesgo vinculados a la comisión de ilícitos, el procedimiento también permitió sacar de las calles a 122 vehículos, desglosados en 86 automóviles y 36 motocicletas. A esto se sumó el decomiso de sustancias ilícitas, tratándose específicamente de clorhidrato de cocaína y marihuana.

Finalmente, en el ámbito del control de armamento, el balance arrojó la retención de 17 municiones y dos armas: una de fuego corta y otra blanca. Este hallazgo fue catalogado como un resultado relevante en la prevención de hechos delictivos de mayor connotación.

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