"¿Me dijo que era un bruto?": Senador Kast y ministro Elizalde protagonizaron tenso cruce en comisión de Seguridad Pública

El recién asumido ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, protagonizó un impasse con el senador Felipe Kast (Evópoli) en medio de sus primeras gestiones en el Congreso tras reemplazar a Ana Lya Uriarte el pasado 19 de abril.

El incidente ocurrió durante la discusión en la Comisión de Seguridad del Senado en torno al proyecto que busca castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, proponiendo aumentar el periodo de flagrancia y entregar facilidades a la detención de los ocupantes ilegales.

En determinado momento, Kast -que preside la comisión- dispuso votar una indicación mientras Elizalde seguía argumentando. "Deje de repetir los argumentos que ya dijo", le señaló al secretario de Estado, aseverando que "ya los ha dicho tres veces".

El ministro respondió: "entiendo la ansiedad, pero el senador Insulza pudo no haberle dado unanimidad para la extensión de la...", siendo interrumpido por el legislador Evópoli, quien acusó que "no necesitamos unanimidad (...) infórmese del reglamento ministro".

Cuando inició la votación, un molesto Elizalde le dijo a su asesora "es un bruto". Apelativo que fue captado por Kast, quien replicó: "¿Me dijo que era un bruto?".

Ante la interpelación, el titular de la Segpres asumió el apelativo: "Sí ¿Cómo no va a poder conversar?".

Kast reaccionó: "¿Cómo se le ocurre faltarme el respeto, yo no le he faltado el respeto a usted. Señor, cuando usted reitera su argumento tres veces con un ánimo completo de dilatar y soberbio, a mí no me parece. Ministro, usted era colega nuestro, le pido que respete el reglamento". "No es así, usted sabe que no es así", replicó a su vez el expresidente del Partido Socialista.

Ante la prensa, el senador de Chile Vamos dijo que Elizalde "se salió de sus casillas", mientras que el representante del Gobierno reconoció que "usé una expresión coloquial".

