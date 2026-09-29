Diputado Venegas insiste en que algunas respuestas del ministro Pérez Mackenna durante interpelación "faltaron a la verdad"

El diputado Nelson Venegas (PS), a cargo de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reiteró que algunas de las respuestas entregadas por el canciller fueron “confusas” y “evasivas”, y que hubo planteamientos que “faltaron a la verdad”.

“Quedé con un sabor agridulce, pero satisfecho, porque por lo menos logramos tener la votación favorable para requerir los antecedentes del Ejecutivo (sobre el «Escudo de las Américas»), que tienen que ser en 30 días”, dijo el congresista en entrevista con radio Agricultura.

Insistió en que “quedé con ciertos grados de insatisfacción porque la propia lógica en que se da la interpelación es muy compleja, pero lo más complejo, más allá de cualquier otra consideración, es que siento que hubo respuestas que no se dieron, respuestas que también fueron confusas, que fueron evasivas, y hubo dos que por lo menos faltaron a la verdad”, aseguró.

El legislador profundizó en los cuestionamientos que formuló durante la interpelación, especialmente respecto de la relación de Chile con otros países, las declaraciones realizadas en el extranjero y acuerdos sobre materias estratégicas.

“Aquí hay un compromiso que está adquiriendo Chile. Primero, sea como sea, aunque no sea tratado, hay un compromiso”, destacó el parlamentario.

Afirmó que su cuestionamiento no responde a una posición política determinada, sino a una preocupación que, según indicó, debería considerar todo el espectro político: “Lo que sí es muy grave y ojalá que la gente lo sepa, sea de izquierda o sea de derecha, no me importa eso, es que aquí hay un otorgamiento de soberanía en términos económicos”, dijo.

El legislador mencionó dentro de sus reparos las materias vinculadas a minerales críticos y señaló que “está incorporado hasta el cobre”. Y se refirió al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), planteando sus reparos sobre las implicancias que podría tener en determinados ámbitos.

“Y dos, más complejo aún respecto de esta situación de adscripción al TIAR, al Tratado de Río, que es una especie de OTAN que se formó en su momento en América y donde hoy día se estaría agregando un órgano consultivo para determinar ciertas acciones en conjunto”, contó.

Agregó que “eso en definitiva es entregarle prácticamente la determinación de políticas militares incluso a otros países. Y eso es grave y hay que dejar constancia de aquello”.

Respecto a la interpelación, Venegas dijo que “yo siento que en ese sentido fue una interpelación bastante respetuosa y que preguntó cosas concretas, cosas que la gente necesita saber, y que lamentablemente no fueron contestadas como deberían haber sido contestadas”.

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