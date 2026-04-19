Más de 12 mil ciclistas llenaron las calles de Santiago en jornada deportiva

Con un fuerte énfasis en el uso del espacio público, el gobernador Claudio Orrego valoró la masiva participación registrada este domingo en las actividades ciclistas desarrolladas en Santiago.

La jornada reunió a más de 12 mil personas en torno al “Desafío Gran Santiago” y una cicletada familiar, iniciativas impulsadas por el Gobierno Regional que buscaron promover el deporte y la vida activa en la ciudad. Orrego no solo estuvo presente, sino que también se sumó al recorrido en bicicleta.

Tras la actividad, la autoridad destacó el impacto de este tipo de instancias en la relación de las personas con la ciudad. “Queremos recuperar la ciudad para las personas, no solo mejorando la infraestructura, sino también devolviéndole vida al espacio público. Hoy, más de 12 mil ciclistas llenaron Santiago de deporte y vida sana, demostrando que, cuando generamos oportunidades, las personas se apropian de la ciudad”.



El gobernador también reforzó esta visión a través de sus redes sociales, donde planteó que el ciclismo cumple un rol clave en el desarrollo urbano. “El ciclismo no es capricho ni lujo, es una necesidad y así lo demostramos con el Desafío Gran Santiago. Cuando la ciudad brinda espacios seguros, gratuitos y de calidad para el deporte, la gente se toma las calles y las hace suyas”.

Finalmente, Claudio Orrego aseguró que continuará impulsando este tipo de iniciativas, señalando que “Seguiremos luchando por más instancias y espacios en toda la región”, en medio de discusiones sobre infraestructura y movilidad en la capital.

PURANOTICIA