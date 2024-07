Mario Desbordes (RN): Falta de unidad “puede afectar la elección presidencial”

El candidato de Chile Vamos a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), planifica la campaña para arrebatarle el sillón edilicio a la incumbente Irací Hassler (PC) y adelantó que “haríamos todo distinto”, que la actual jefa comunal.

“La gestión ha sido deficitaria en todo. No encuentro un área que destacar, y yo siempre trato de ser justo”, dijo en una entrevista que publica La Tercera este sábado.

“Tenemos propuestas globales en seguridad, salud, educación, en cultura y adultos mayores. Pero estamos también trabajando en propuestas por cada uno de los 27 barrios. La primera prioridad es la seguridad. Intentaremos reempoderar al personal municipal, volver a trabajar con la comunidad, invertir en conjunto con el gobierno central y el gobierno regional en cámaras y tecnología”, afirmó.

El ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera dijo no estar confiado, pese a que las encuestas que han encargado desde su círculo muestran ventaja sobre Hassler.

“Para mí esta es una competencia voto a voto. Por lo tanto, no quiero confiarme. Mi candidatura está bastante consolidada. Las encuestas nuestras me dan ganando en el peor de los casos por 10 puntos porcentuales. Pero esos sondeos, como no reflejan el eventual acarreo, y también dependemos de los niveles de participación, preferimos trabajar pensando que esto va a ser voto a voto”, dijo.

Frente al efecto electoral que podría tener la presencia del abogado Aldo Duque en la papeleta de octubre, Desbordes insistió en que él es el candidato del bloque.

“Soy el candidato de Chile Vamos, de Demócratas e incluso de republicanos. Porque soy el que puede ganar incluso compitiendo con Aldo Duque. Nadie lo puede obligar a bajarse. Él está en todo su derecho. Por supuesto, el ideal es que fuera uno de los dos. Tengo todo el respeto del mundo por él y vamos a seguir conversando. Ojalá lleguemos a un acuerdo”, comentó el también exdiputado.

Advirtió sin embargo, que si persiste la candidatura de Duque y la derecha no logra arrebatarle el municipio al oficialismo, podría haber efectos en la presidencial del próximo año.

Si bien dice estar confiado en que ganarán en Santiago, le preocupa “la unidad” del sector.

“Lo que me preocupa más es que mostremos unidad. Ojalá desde Demócratas hasta republicanos, pasando por el PDG y por el Partido Social Cristiano a nivel país. Si no somos capaces de dar una señal de unidad en la oposición, eso puede afectar la elección presidencial el próximo año”, aseguró, confiado en que al menos, en su opinión, tiene el respaldo del Partido Republicano.

“Tengo claro que el apoyo (de Republicanos) ya está. Lo hemos conversado. José Antonio Kast ha sido muy claro en entrevistas públicas, destacando mi candidatura en un gesto que es evidente de favoritismo hacia mi opción. Lo que falta ahora es que cerrados estos procesos de conversación entre la oposición se produzcan los otros anuncios. Pero ese apoyo ya está y, en ese sentido, estoy súper tranquilo”, sostuvo.

Mario Desbordes valoró el esfuerzo hecho hasta ahora, pero pidió “un mayor esfuerzo, mayor generosidad y pragmatismo” para logar conformar una lista a lo largo de todo el país. “Eso es clave para dar una muestra de gobernabilidad”, sentenció.

