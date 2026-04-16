Mario Desbordes evalúa ir a la reelección como alcalde Santiago, pero reconoce que "el desafío es enorme"

De cara a los comicios municipales fijados para el año 2028, la posibilidad de competir por un nuevo mandato ya ronda en la planificación del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

En entrevista con el espacio Desde la Redacción del diario La Tercera, la autoridad local sinceró sus intenciones futuras: "Yo estoy dedicado a ser alcalde, esa es mi preocupación hoy día. Me encantaría, y eso tengo que hablarlo con la patrona en la casa, me encantaría la posibilidad de meterme en la reelección, porque de verdad mucho de lo que estoy haciendo hoy día en el horizonte no lo veo concluido en tres años".

La motivación principal para extender su estadía en el sillón municipal radica en la necesidad de concretar iniciativas de infraestructura sanitaria. Al respecto, el jefe comunal detalló: "Si la ciudadanía me lo permite, me encantaría ser alcalde otro período para terminar los cuatro Cesfam que ya tenemos en proyecto. Estamos consiguiendo un comodato con la caja de crédito prendario, estamos avanzando en terreno en otro lado, estamos pasando propiedades que nos gustaría adquirir por alguna vía para hacer ahí un centro de salud".

Lograr un segundo período consecutivo en la capital no es una tarea sencilla, un hecho histórico que el propio alcalde tiene claro, considerando que desde la administración de Jaime Ravinet ninguna autoridad ha conseguido ser reelecta en dicha comuna. Sobre este complejo escenario político, admitió: "El desafío es enorme. Reelegirse en Santiago hasta ahora ha sido un desafío no cumplido por muchos, muy buenos alcaldes en algunos casos. Es mucho lo que uno aparece con temas nacionales".

En otro ámbito, la autoridad metropolitana abordó los recientes lineamientos entregados mediante cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast, enfocados en el plan de Reconstrucción Nacional. Frente a las medidas comunicadas por el Mandatario, Desbordes entregó una evaluación positiva: "Me parece una buena batería de anuncios, van en la línea correcta, se necesita urgentemente reactivar la economía, generar empleo. Además, se inyectan recursos importantes para la reconstrucción en las zonas que fueron afectadas por grandes incendios a principios de año".

Uno de los puntos específicos que respaldó fue la iniciativa que busca eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a las personas mayores de 65 años. Su postura frente a este beneficio tributario fue categórica: "Yo soy partidario de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Absolutamente de acuerdo para personas adultos mayores de 65 años que muy probablemente han pagado durante 20, 30 años o más contribuciones, no solamente el crédito con el que probablemente compraron la vivienda".

Pese a su respaldo a la medida, el jefe comunal levantó una alerta sobre el impacto financiero que esto tendría en las arcas locales si no se establecen mecanismos de retribución. "Siempre sí hemos planteado que debe haber una compensación a los municipios. Si a mí no me compensan, me bajan, no sé, dos mil millones el ingreso municipal", advirtió.

Para profundizar en las consecuencias de una eventual merma en el presupuesto, concluyó explicando la compleja situación económica que atraviesa su administración: "Tiene que estar la compensación, sino la verdad es que yo tendría que cerrar servicios. Santiago tiene un déficit grande, heredado, y que estamos tratando de disminuir. Este déficit hace que haya muchas cosas que no podamos concretar. O sea, me faltan cinco Cesfam en la comuna y tengo que financiarlos de alguna parte".

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