Mario Desbordes confirma querella contra el INDH y acusa a la fiscal Chong de "activismo"

Luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querellara contra Mario Desbordes, y la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, por presuento tráfico de influencias, el exministro de Defensa confirmó que presentará una querella contra el mismo organismo.

En entrevista con radio Pauta, la exautoridad se refirió a este hecho y aseguró que “yo no tengo ninguna duda que el actuar del INDH es de carácter 100% político o electoral. Aquí tenemos una cadena de cosas".

"Primero, la filtración de la Fiscalía a Ciper. Luego, la nota de Ciper que tiene un titular con una connotación súper clara. Y después Ciper hace una segunda declaración respecto a mi caso, lo que ya es raro para el medio”, detalló.

En este sentido, Desbordes confirmó que se querellará contra el INDH. “Va con nombre y apellido respecto de los consejeros que aprobaron a su vez la querella, pasando por sobre sus atribuciones legales. La querella será por prevaricación”, dijo.

En ese mismo contexto, el candidato a la alcaldía de Santiago agregó que solicitará el audio de la reunión donde se acordó llevar adelante la querella y acusó a la fiscal Ximena Chong de activismo político.

“La fiscal Chong, que militó alguna vez en el Partido Comunista, tiene todo el derecho de tener su corazón político. El problema es que no puedo soslayar que ella es parte de un grupo de personas, como el juez Urrutia, que son activistas judiciales”, aseveró.

“Son personas que realizan activismo político a partir de sus cargos. Eso es grave y lo demuestran sus declaraciones, sus intervenciones públicas”, complementó.

Sobre las pruebas tras esta acusación, Desbordes aseguró que se mostrarán en su debido tiempo. “Es un secreto a voces que la fiscal (Chong) opera y filtra información a medios de comunicación, lo que pasa es que nadie se atreve a decir nada. Yo lo voy a hacer, lo vamos a demostrar, porque la Fiscalía, insisto, operó en el INDH y ahí dejaron la huella”, expresó.

Según un reportaje de Ciper, el exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera apareció en una serie de mensajes con el exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien habría pedido favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal.

Al respecto de la querella, RN denunció “una operación política de desprestigio, orquestada, a nuestro juicio, por el Partido Comunista (PC), en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes”.

“Mario Desbordes es una persona honesta que ha tenido un desempeño destacado en el mundo privado y en el servicio público”, aseveraron.

Asimismo, argumentaron que la acción judicial del INDH “no tiene fundamento, no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones, ya que, en esta situación, el INDH no posee ninguna facultad para querellarse”.

