Marcha estudiantil terminó con incidentes entre carabineros y manifestantes en el centro de Santiago

La marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes (ACES) terminó con incidentes entre personal de Carabineros y manifestantes, en el centro de Santiago.

La protesta inició pasada las 11:00 horas desde plaza Baquedano. Al llegar al frontis de La Moneda, uniformados dispersaron a los estudiantes utilizando carros lanza agua y lanza gases.

El vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Diego Torres, expresó que les "preocupan todos los recortes en educación. Lo ideal es que no se hiciera ninguno, pero nos preocupa la alimentación".

La manifestación tenía como objetivo protestar contra los recortes presupuestarios del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El tránsito volvió a estar habilitado a eso de las 14:25 horas. Transporte Informa señaló que "se procede a habilitar el eje Alameda en ambos sentidos en toda su extensión, tras término de desvíos por marcha estudiantil. Flujo se comienza a normalizar para buses Red Movilidad y vehículos particulares".

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