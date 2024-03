Marcela Cubillos "evalúa seriamente" competir por la alcaldía de Las Condes como independiente

La ex ministra de Educación Maercela Cubillos vuelve a fines de este mes, de una larga estadía en España. Mediante una llamada telefónica a la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, Cubillos confirmó su intención de disputar la alcaldía de esa comuna en el sector oriente de Santiago.

“Le dije (a Peñaloza) que estaba evaluando la posibilidad de ir como candidata independiente con patrocinio ciudadano en Las Condes”, afirmó Cubillos a La Tercera.

"Siempre he trabajado por la unidad de la derecha. Y en estos días se ha instalado una competencia y un germen de división que no hace bien”, dijo la también ex diputada en referencia a la idea de la UDI y el Partido Republicano de presentar candidaturas separadas en una comuna emblemática del sector.

Así lo había anticipado Arturo Squella, presidente de Republicanos. "Todo indica que Las Condes es uno de los casos que vamos a competir”, dijo hace varias semanas. En sentido opuesto, Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo este martes que ante la unidad del oficialismo "sería un error" que la oposición compitiera en el sector oriente.

Marcela Cubillos aclaró que "no milito en ningún partido. Entonces para buscar apoyos transversales, que creo que es lo que se necesita, preferiría inscribir una candidatura con firmas ciudadanas. De alguna manera representar el espectro más amplio posible. Esa es la manera de generar un espacio en que puedan entrar todos", dijo.

La ex ministra, adelantó que la decisión definitiva la tomará después de "evaluar que efectivamente se pueda construir un proyecto colectivo patrocinado por vecinos, unitario, que facilite ese apoyo transversal. Y bueno, obviamente, hay consideraciones personales que también tengo que dimensionar".

